Biden: Putin, Kiev'i almayı ve NATO'yu parçalamayı başaramadı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya saldırıda büyük toprak kazanımları elde edemediğini ve NATO’yu parçalamayı başaramadığını söyledi.

Joe Biden. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Biden, Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Virginia’daki Myer Hernderson Üssü’nde kendisi için düzenlenen askeri veda törenine katıldı.

ABD ordusunun ‘dünya tarihinin en büyük savaş gücü’ öne süren Biden, Afganistan’dan Ukrayna ve Ortadoğu’ya dünyanın değişik bölgelerinde hizmet veren askerlere teşekkür etti.

83 yaşındaki siyasetçi ABD ordusunun Afganistan’daki en uzun savaşını sonlandırmasının ardından Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini ve 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana ‘Avrupa’daki en büyük savaşı’ başlattığını öne sürdü.

“Şimdi neredeyse üç yıl sonra, Putin, Kiev’i almayı, büyük toprak kazanımları elde etmeyi ve NATO’yu parçalamayı başaramadı” diyen Biden, öte yandan bu süreçte Finlandiya ve İsveç’in de NATO’ya katıldığını hatırlattı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkese giden yolun kolay olmadığını belirten Biden şunları söyledi:

“Bunu başarmak için yönetim tarafından sekiz ay boyunca aralıksız çaba sarf edildi. Arkamda duran sizler, çok sayıda diplomat ve savunma uzmanı sayesinde Hamas’a baskıyı sürdürdük ve başardık.”

Törende Biden ve eşi Jill Biden’a kamu hizmetlerinden dolayı üstün hizmet madalyası ve sertifikası verdi.