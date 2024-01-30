Biden: Ortadoğu’da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Biden, üç askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıya nasıl karşılık verecekleri hakkında “Ortadoğu’da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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Ürdün’ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırına yakın konuşlanmış ABD güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda üç ABD askeri ölmüş, 34 asker de yaralanmıştı.

ABD Başkanı Biden, saldırıdan İran destekli güçleri sorumlu tutmuş ve “Hiç şüpheniz olmasın ki, sorumlulardan, kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız” demişti.

Biden’dan konuya ilişkin yeni açıklama geldi. AA’nın haberine göre Biden Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Saldırıya nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını belirten Biden, saldırının sorumlusu olarak İran’ı görüp görmedikleri sorusunu “Bu saldırıyı yapan kişilere silahları sağlamaları bağlamında onları (İran’ı) sorumlu tutuyorum” sözleriyle yanıtladı.

Biden sözlerine “Orta Doğu’da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz” diye devam etti.

Ne olmuştu?

İsrail’le Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan savaştan sonra İran destekli askeri grupların, bölgedeki ABD askerlerine saldırıları artmıştı.

İran “İlgimiz yok” dese de ABD’ye göre saldırılar Tahran yönetiminin onayıyla yapılıyor.

ABD, Irak’ta Haşdi Şabi’ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva Saidi’yi saldırılardan sorumlu bulunarak öldürülmüştü.