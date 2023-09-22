Biden: Önümüzdeki hafta ilk Abrams tankları Ukrayna’ya teslim edilecek

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta ilk ABD Abrams tanklarının Ukrayna’ya teslim edileceğini duyurdu.

Abrams tankları. Fotoğraf: Arşiv

Biden ve eşi Jill Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile eşi Olena Zelenska’yı Beyaz Saray’da ağırladı. Liderler, ikili ve heyetler arası görüşmeleri sonrası kameraların karşısına geçti.

Biden, müttefikler ve ortaklarıyla birlikte ABD’nin, Ukrayna’ya topraklarını geri alması için askeri desteğin yanı sıra insani yardım sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

‘Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğiz’

ABD’nin Ukrayna’ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımını duyuran Biden, paketin daha fazla mühimmat ve ekipman içerdiğini bildirdi.

Ayrıca Biden, “Önümüzdeki hafta ilk ABD Abrams tankları Ukrayna’ya teslim edilecek” dedi.

Ukrayna’nın hava savunma yeteneklerini de güçlendirmeye odaklandıklarını söyleyen Biden, bu kapsamda ilave ekipman sağlayacaklarından bahsetti.