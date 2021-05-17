Biden, Netanyahu’ya bölgede ateşkesi desteklediğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede bir ateşkesin sağlanmasını desteklediğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Beyaz Saray’ın yazılı açıklamasında Biden’ın görüşmede, “Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail’in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği” belirtildi.

Reklam

Biden’ın toplumlararası şiddet ile ilgilenilmesi ve Kudüs’te sükunetin sağlanmasına yönelik çabaları memnuniyetle karşıladığına işaret edilen açıklamada, “Biden, masum sivillerin korunmasını sağlamak için İsrail’i elinden gelen çabayı göstermeye teşvik etti.” ifadesine yer verildi.

İki liderin, İsrail’in Gazze’deki diğer örgütler ve Hamas’a yönelik askeri operasyonlarını da değerlendirdiği aktarılan açıklamada, “Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD’nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı” dendi.

Telefon görüşmesinde, iki liderin ve ekiplerinin süreç boyunca yakın iletişimde olunması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Reklam

Ne oluyor?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerginlik, nisan ayının son haftasında Filistinlilerin oruçlarını eski kentin Şam Kapısı’nın merdivenlerinde açmasının engellenmesiyle başlamıştı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar, İsrail polisinin Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs günü yerel saatle 18:00’e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik ‘Surların Muhafızı’ adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.