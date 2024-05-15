Biden ile Trump canlı yayında kozlarını paylaşacak

ABD’de Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki canlı yayın tartışmalarının tarihleri belirlendi.

Kolaj: Diken

ABD’de 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri için geri sayım başladı.

Ülkedeki 60’ıncı başkanlık seçimleri için Biden ile Trump arasındaki yarış kızışırken, kamuoyunun merak ettiği canlı yayın tartışmalarına ilişkin ilk açıklamalar geldi.

Biden ile Trump, 27 Haziran’da CNN kanalında, 10 Eylül’deyse ABC kanalında kozlarını paylaşacak.

Biden, X hesabından Trump’la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN’den aldığı daveti kabul ettiğini belirtti.

Trump da Truth Social adlı paylaşım platformunda Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti.