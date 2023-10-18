Biden: Göründüğü kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi

İsrail’e gelen ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de dün meydana gelen hastane saldırısıyla ilgili “Göründüğü kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi siz (İsrail) değil. Ancak birçok insan emin değil” dedi.

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İsrail-Hamas çatışmasının 11’inci gününde ABD Başkanı Biden, İsrail’e geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Biden’ın İsrailli liderlere ‘zor sorular‘ yönelteceğini ancak üslubunun, ‘tehditkar veya düşmanca değil, gerçek bir dost’ gibi olacağının altını çizmişti.

Biden, İsrail’e geldikten bir süre sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla ortak basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan Biden, dün Gazze’de hastanenin bombalanmasıyla ilgili şunları dedi: “Göründüğü kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi siz (İsrail) değil. Ancak birçok insan emin değil.”

Dün akşam saatlerinde Gazze’deki sağlık bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombaladığını ve 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Biden, basın toplantısında şunları dile getirdi:

*Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD’nin nerede durduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim.

*Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız. Ayrıca Hamas’ın tüm Filistin halkını temsil etmediğini ve onlara sadece acı getirdiğini de unutmamalıyız.

*Herkes sizin ne yapacağınızı görmeyi bekliyor. Tekrar burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Son olarak, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.