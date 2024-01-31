BGM, antisemitizmle suçlanan Roger Waters’la yollarını ayırıyor

Yayıncılık ve plak şirketi BGM, İsrail hakkındaki yorumları nedeniyle antisemitizmle suçlanan Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters’la yollarını ayırıyor.

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Almanya merkezli şirket, 80 yaşındaki müzisyenle 2016’da bir yayın anlaşması imzalamıştı.

Şirket, geçen yıl Pink Floyd’un çığır açan 1973 tarihli ‘Dark Side of the Moon’ albümünün yeni kaydedilmiş bir versiyonunu yayınlamayı planlıyordu ancak yeni gelen CEO Thomas Coesfeld’in anlaşmayı iptal etmesiyle albümü Britanya merkezli Cooking Vinyl piyasaya çıkarmıştı.

Variety‘nin aktardığına göre BMG, İsrail hakkındaki yorumları nedeniyle ‘antisemitik’ olmakla eleştirilen müzisyenle yollarını tamamen ayırmaya hazırlanıyor.

Waters, geçen yıl da Rusya’nın daveti üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada Ukrayna’daki savaşı kınamasına karşın işgalin nedensiz yere olmadığını söyleyince tepki çekmişti.

Waters’ın bu açıklamaları eski grup arkadaşlarını rahatsız ederken, grubun yarım milyar dolara satılacağı söylenen kayıtlı müzik kataloğunu satın almak isteyenleri de kaçırdı.

Antisemitizm suçlamalarını her zaman reddeden Waters, Filistin halkına verdiği destek dolasıyla çok sayıda medya kuruluşunun kendisini silmeye çalıştığını söylemişti: “Jeremy Corbyn ve Julian Assange’ı sildikleri gibi beni de sileceklerini çalışıyorlar. Silinmeyeceğim.”