Beyoğlu’nda üç tabancayla gezen kişi gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’nda arama noktasındaki kontrolde, bir kişinin üstünde üç tabanca bulundu.

AA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Kültür Merkezi’nde dünkü programı öncesinde kurulan arama noktasında durumundan şüphelenilen M.A.K. (23), güvenlik güçlerince durduruldu.

M.A.K’nin belinde üç tabanca ve bu silahlara ait toplam dokuz fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Malatya’da kasten yaralama, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, sahtecilik, dolandırıcılık, parada sahtecilik ve uyuşturucu suçlarından kaydı olduğu ve hakkında herhangi bir arama kararı bulunmadığı tespit edildi.

M.A.K’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.