Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu Sineması’nda ‘Ayın Yönetmeni’ Zeki Demirkubuz

İBB Kültür ve Beyoğlu Sineması işbirliğinde hazırlanan ‘Ayın Yönetmeni’ programının bu ayki konuğu Zeki Demirkubuz olacak. Yönetmenin ‘Hayat’, ‘Yeraltı’, ‘Yazgı’ ve ‘Bulantı’ fimleri mayısta seyirciyle buluşacak.

Fotoğraf: Bulantı filminden bir kare


Film gösterimleri ücretsiz olacak. 11 Mayıs’taki ‘Yazgı’ filminin gösteriminin ardından Olkan Özyurt moderatörlüğünde Zeki Demirkubuz ve Serdar Orçin söyleşisi yapılacak.

‘Hayat’ filminin 25 Mayıs’taki gösteriminden sonraysa Janet barış ve Engin Ertan söyleşisi gerçekleşecek.

İki yönetmenin kavgası: Demirkubuz ve Ceylan yıllar sonra sessizliğini bozdu

Ceylan, Demirkubuz’u ‘kendi gerçeğiyle’ baş başa bıraktı

Demirkubuz festivalden ‘sessizce’ çekilmiş: Canım bildiriye imza atmak istemedi

SON HABERLER

Akşam Postası / 6 Mayıs 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.