Beyoğlu Sineması’nda ‘Ayın Yönetmeni’ Zeki Demirkubuz

İBB Kültür ve Beyoğlu Sineması işbirliğinde hazırlanan ‘Ayın Yönetmeni’ programının bu ayki konuğu Zeki Demirkubuz olacak. Yönetmenin ‘Hayat’, ‘Yeraltı’, ‘Yazgı’ ve ‘Bulantı’ fimleri mayısta seyirciyle buluşacak.
Fotoğraf: Bulantı filminden bir kare
Film gösterimleri ücretsiz olacak. 11 Mayıs’taki ‘Yazgı’ filminin gösteriminin ardından Olkan Özyurt moderatörlüğünde Zeki Demirkubuz ve Serdar Orçin söyleşisi yapılacak.
‘Hayat’ filminin 25 Mayıs’taki gösteriminden sonraysa Janet barış ve Engin Ertan söyleşisi gerçekleşecek.