Beyoğlu Kent Savunması: Fındıklı Parkı'nda betonlaşmaya itirazımız var

Beyoğlu Kent Savunması, Fındıklı Parkı’nın betonlaşmasına karşı toplandı.

Fotoğraflar: @BeyogluKntSvnms / X

Fındıklı Parkı, park vasfını yitirecek şekilde Kabataş transfer merkeziyle Galataport aksının geçiş yolu olarak yeniden planlanıyor.

Parkta beş metre boyunda granit yollar oluşturulmuş ve ağaçlar da betona gömülmüş durumda.

Parkta eskiden çocuklar için bir oyun alanı ve sahilindeyse bir çay bahçesi vardı.

Parkın eski hali. Yıl 2023. Fotoğraf: Wikipedia

Beyoğlu Kent Savunması, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSU) öğrencileri ve çevre sakinleri Fındıklı Parkı’nda toplandı.

Katılımcılar ‘Toprağımız yağmur suyuyla buluşsun’, ‘‘Beyoğlu Senin’ (ilçe belediyesinin sloganlarından) diye bir laf vardı n’oldu ona?’ ve ‘Parkımız park olarak düzenlensin’ yazılı dövizler taşıdı.

Alanın açılıştan önce hızlı düzeltilmesi ve yeşil alanların çoğaltılması talep edildi.

Ayrıca MSGSU öğrencilerinin bağımsız haber platformu olan Baykuş Medya X’ten, Gezi tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı anarak ‘Tayfun Hocamız ve Mezunlarımız tutuklu olmasaydı böyle olmazdı’ notuyla alanın geçmişteki ve şimdiki halinin karşılaştırmalı fotoğrafını yayınladı.

Görsel: @baykusmedya_

Beyoğlu sakinleri, üniversite öğrencileri ve kent savunucuları olarak Fındıklı Parkı'nın betonlaşmasına karşı sesimizi yükselttik. #FındıklıParktırParkKalacak pic.twitter.com/d9aJYrWEHf — BeyoğluKentSavunması (@BeyogluKntSvnms) May 9, 2025