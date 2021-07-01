Beykoz’da engellilere saldıran şüpheliye tutuklama kararı

İstanbul’un Beykoz ilçesinde engellileri sopayla döven kişinin serbest bırakılmasına yönelik itiraz kabul edildi.
36 yaşındaki O.A.’nın 21 Haziran’da İncirköy Mahallesi Sultaniye Caddesi üzerinde bulunan büfeye giderek elindeki sopayla engellilere vurması kameralara yansımıştı.
Polisin gözaltına aldığı O.A.’ya savcılık ‘kasten silahla yaralama’dan tutuklama talep etmiş, mahkeme ise ev hapsiyle serbest bırakmıştı. Beykoz başsavcılığı karar itiraz etmişti.
AA’nın haberine göre Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın itirazını karara bağladı.
İtirazı kabul eden hakimlik, şüpheli için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.