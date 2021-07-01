Beykoz’da engellilere saldıran şüpheliye tutuklama kararı

Sağlık Bakanlığı’nca Covid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla yürütülen aşılama çalışmalarında bugünden itibaren iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üstündekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılacak.