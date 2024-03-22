Beyaz ve mavi yakadan sonra yeşil yaka işçiler

Dünya değişiyor ve iklim kriziyle hayatımıza giren sürdürülebilirlik kavramı, sektörel gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Bu durumun bir sonucu olarak iş dünyasına katılan ‘yeşil yakalı işçiler’, ekonominin çevre odaklı sektörlerinde sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunuyor.

Gün geçtikçe artan küresel iklim krizi , çevresel farkındalık ve sürdürülebilir çözümler üzerine çalışma gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Bu değişim yaşanırken, hayatımıza çevreyi korumak ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak konusunda canla başla çalışan yeni bir çalışan grubu giriyor: Yeşil yakalı işçiler.

Yeşil yakalı işçiler; adını iyi bildiğimiz mavi yakalı ve beyaz yakalı işçilerden farklı olarak, ekonominin yeşil sektörlerinde çalışıyor ve geleceğimiz için kilit rolleri üstleniyorlar. Bu işçiler; enerji verimliliğinden atık yönetimine, yenilenebilir enerji kaynaklarından sürdürülebilir tarım alanlarına, sürdürülebilir şehir planlamasından çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine kadar pek çok alanda ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

Üstelik yeşil yakalılar, sadece gezegenimize fayda sağlamakla kalmıyor, farklı iş modelleri üzerinde çalışarak ekonomik büyüme ve istihdamı da teşvik ediyor. 2022’de yeşil yatırım dünyada 1,1 trilyon dolarla rekor kırdı ve Türkiye’nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı geçen yıl yüzde 50’yi aştı. Dolayısıyla Dünya Ekonomik Forumu, yeşil yakalıların önemine dikkat çekiyor. Ancak sanayicilerin yüzde 74’ü yeşil yetenekleri arasa da henüz yeşil yakalı çalışan bulmakta zorlanıyorlar.

Yeşil yakalılar hangi sektörlerde çalışıyor?

Peki, günümüzde bu derece önemli olan yeşil işçiler hangi sektörlerde görev alıyor?

Ekonomideki yeşil sektörler; güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve biyokütle olarak sıralanabilir. Bu sektörler; yenilenebilir enerji üretimi alanında çalışan “Yenilenebilir Enerji”; atık azaltma, geri dönüşüm gibi uygulamaları yöneten “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm”; binaların ve ulaşım sistemlerinin daha az enerji tüketmelerini sağlayacak teknolojileri üreten “Enerji Verimliliği”; çevre, gıda ve organik tarım üretimi üzerine çalışan “Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri”; çevreye duyarlı malzemelerle enerji verimliliği sağlayan binalar inşa eden “Yeşil İnşaat ve Sürdürülebilir Şehircilik”; doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve biyoçeşitliliğin korunması için çalışan “Çevre Koruma ve Doğal Kaynak Yönetimi” alanlarında hizmet vermektedirler.

Tüm bu gelişen sektörlere bakıldığında, gelecekte şirketlerin daha fazla yeşil yakalı çalışana ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Ayrıca yeşil iş gücü, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda kilit bir noktada yer alıyor.

LinkedIn’in Global Yeşil Yetenekler Raporu’na göre; dünya çapında yalnızca 8 çalışandan biri, bir veya daha fazla yeşil beceriye sahip. Yani ihtiyacımız olan yeşil becerilerin yaygınlaşmasına uzağız.Ancak Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında en az bir yeşil beceri gerektiren LinkedIn iş ilanları ortalama yüzde 15,2 oranında arttı. En az bir yeşil beceriye sahip çalışanların ortalama LinkedIn işe alım oranı ise iş gücü ortalamasından yüzde 29 daha yüksek. Yani gelecek planı yaparken yeşil endüstride çalışma alanına sahip meslek dallarına yönelmek ya da var olan becerilerinize bir de yeşil beceri eklemek, kariyerinizde güçlü kapıları aralamanıza yardımcı olabilir.

Yeşil Yakalıların Sayısını Artırmak Şart

Değişen dünya düzeni ekonomilere yeni yol planlarını çizerken, bu planları görüp ekonomik büyüme ve sürdürülebilirlik arasında denge kurmak da büyük önem taşıyor. Çünkü görünen o ki yeşil yakalılar, yaşanabilir bir dünya yaratmak hedefimizde büyük rol oynuyor. Bu sebeple; yeşil yakalı işçilere yönelik eğitim ve destek programları hazırlamak, kariyer fırsatları hakkında gençleri bilinçlendirmek ve onları yeşil sektörlere teşvik etmek gerekiyor.

Mavi ve beyaz yakalı işçiler, ekonomilerimizi ayakta tutarken; yeşil yakalı işçiler de, sürdürülebilir bir dünyada huzur içerisinde yaşayabileceğimiz bir geleceği adım adım inşa ediyor.