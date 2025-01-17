Beyaz Saray'ın bariyerlerine kamyonla çarpıp Nazi bayrağı açan Hintliye sekiz yıl hapis

ABD’de Beyaz Saray’ın bariyerlerine 2023’te kiraladığı kamyonla çarpan Hintliye ‘Nazi ideolojisine hayranlığı’ gerekçesiyle sekiz yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraflar: ABC News – ABD Adalet Bakanlığı

Associated Press’in (AP) haberine göre Mayıs 2023’te kiralık kamyonetiyle Lafayette Meydanı’nın kuzey bariyerlerine çarpan Sai Varshith Kandula’nın yargılandığı dava karara bağlandı.

Washington D.C. savcılığının iddianamesinde sanığın ‘Amerika’daki demokratik süreci ortadan kaldırmak’ ve ‘Nazi ideolojisiyle beslenen diktatörlük kurmakla’ suçlandığı belirtildi.

Olay sırasında yeşil kart sahibi ve yasal daimi ABD ikametgahı bulunan Kandula’nın ‘neredeyse iki yayaya çarpacağı’ vurgulanan iddianamede ‘eylemlerinin ciddiyetiyle caydırıcılık’ gerekçesiyle sanığa sekiz yıl hapis cezası verilmesinin gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“(Olayda Kandula) Özellikle Adolf Hitler’i övdü ve bu sadece söz değildi. Kamyonu saldırıda devre dışı kaldığında (Kandula’nın) yaptığı ilk şey ‘Nazi Almanyası’ bayrağını açmaktı.”

Saldırının ‘Nazi ideolojisine hayranlığından kaynaklandığını söylediği’ gerekçesiyle Kandula, mahkeme tarafından sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Üç yıl denetimli serbestlik cezası da verilen Hintli sanığın yaklaşık 57 bin dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

Sınırdışı edilebilir

Kararı değerlendiren savunma avukatı Scott Rosenblum, Kandula’nın şizofreni hastası olduğunu ve ‘sürüngen ırkın ABD’yi yönetmek için kukla rejim kurduğuna’ inancı dahil ‘sanrılı düşüncelerle boğuştuğunu’ söyledi.

Rosenblum, “(Kandula) Tedaviye yatkın, bunun gerekliliğini anlıyor ve mevcut koşullarına yol açan eylemleri bir hastalığın ürettiğini kabul ediyor” diyerek mahkumiyetin yüksek ihtimalle sınırdışı edilmesiyle sonuçlanacağını belirtti.

Ne olmuştu?

‘U-Haul’ firmasından kiraladığı kamyonetle 22 Mayıs 2023’te 21.35’te Lafayette Meydanı’nda Beyaz Saray’ı çevreleyen kuzey bariyerlerine çarpan Kandula, kazanın ardından çantasından çıkardığı Nazi bayrağını açmıştı.

Olayda kimse yaralanmamıştı.

O dönemde 19 yaşındaki Kandula’nın Gizli Servis ajanlarına amacının “Beyaz Saray’a gitmek, iktidarı ele geçirmek ve ulusun başına geçmek” olduğunu söylemişti.

Hedeflerine ulaşmak için ‘gerekirse başkanı öldüreceğini ima eden’ Kandula, geçen yıl ‘hükümet malına zarar verme’ suçlamasını kabul etmişti.