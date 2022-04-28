Beyaz Saray’dan Rusya’yla mahkum takasından dolayı Türkiye’ye teşekkür

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasının ülkesinde yapılmasına izin verdiği için Türkiye’ye minnettar olduklarını açıkladı.

Trevor Reed. Fotoğraf: Reuters

Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, tutuklu ABD vatandaşı Trevor Reed’in serbest bırakılması sürecine ilişkin detayları da paylaştı.

Tutuklu ABD vatandaşı Trevor Reed’in serbest bırakılması için uzun zamandır Rusya ile görüştüklerini belirten Psaki, son 24 saat içinde hem ABD’deki hem de Rusya’daki tutukluların Türkiye’ye götürüldüğünü açıkladı.

Psaki, “Takasın ülkesinde olmasına izin verdiği için Türkiye’ye çok minnettarız” dedi.

Takasın ABD saatiyle sabah erken saatlerde gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Reed’in Türkiye’de ABD’li yetkililer tarafından teslim alınmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın yazılı bir açıklama yaptığını hatırlattı.

Psaki, Biden’ın açıklamasında sözünü ettiği ‘zor kararın’ Reed’e karşı Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko’ya özel af çıkarmak olduğunu aktardı.

Ayrıca Psaki, Reed’e karşılık ABD’nin Rusya’ya başka bir söz verip vermediğine ilişkin soruya ise ‘hayır’ yanıtını verdi.