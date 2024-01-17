Beyaz Saray Türkiye’nin F-16 talebine ‘desteğini’ yineledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışına dair desteklerinin sürdüğünü söyledi.

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Kirby, günlük basın brifinginde Türkiye’ye F-16 satışını değerlendirdi.

AA’nın haberine göre Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana aynı çizgiyi izlediğini kaydeden Kirby, “İlave F-16’ların satışını ve Türkiye’nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kirby, F-16’ların satışına ilişkin Kongre’ye ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusundaysa satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Türkiye, Ekim 2021’de 40 adet blok-70 F-16 savaş uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak için ABD’ye niyet mektubunu iletmişti.

ABD yönetimiyse bugüne kadarki açıklamalarında Türkiye’ye F-16 satışına destek verdiğini dile getirmiş ancak Kongre’ye ne zaman resmi bildirimde bulunacağı konusunda net ifadelerden kaçınmıştı.