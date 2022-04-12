Beyaz Saray: Mart enflasyonu ‘olağanüstü yüksek’ gelecek

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, mart enflasyonunun ‘olağanüstü’ yüksek gelmesini beklediklerini söyledi.

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ABD’de enflasyon, şubatta yıllık yüzde 7,9’la 1982’den bu yana en büyük artışı kaydetmişti. Bugün yeni veriler açıklanacak. Ukrayna savaşının etkileri de bu veri üzerinde görülecek.

Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisini ‘Putin’in fiyat artışı’ olarak tanımlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, mart enflasyonunun ‘olağanüstü’ yüksek gelmesini beklediklerini belirtti.

Çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir fark beklediklerini söyleyen Psaki, bunun enerji ve gıda piyasalarındaki küresel bozulmaları yansıtacağını aktardı.

Türkiye diken üstünde

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyondaki bu görünüm üzerine geçen ay politika faizini 25 baz puan artırmıştı. Ukrayna savaşı etkisiyle enflasyondaki artışın, Fed’in ‘şahin’ tarafını güçlendireceği düşünülüyor. Faiz kararı Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri, Fed’in faiz artışlarına karşı uyarmış, bu durumun sermaye çıkışlarını ve yerel para birimlerindeki kaybı hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021’deki değer kaybı yüzde 45’in üzerinde.