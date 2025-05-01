Beyaz Saray, ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşmasının detaylarını paylaştı

Beyaz Saray, ABD’yle Ukrayna arasında imzalanan ‘ekonomik ortaklık’ anlaşmasıyla Ukrayna’daki doğal kaynak projelerinden elde edilen imtiyaz ücretleri, lisans gelirleri ve benzeri ödemelerin yüzde 50’sinin kurulacak fona aktarılacağını bildirdi.

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Dün ABD ve Ukrayna uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan ‘ekonomik ortaklık’ anlaşmasını imzalamıştı.

ABD anlaşmayla Ukrayna’nın teknoloji yarışında önemi kritik nadir toprak elementlerine erişebilecek.

Anlaşma ayrıca, ‘ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu’nun kurulmasını da öngörüyor.

Beyaz Saray anlaşmanın detaylarına dair bilgi verdi.

Ukrayna’daki doğal kaynak projelerinden elde edilen imtiyaz ücretleri, lisans gelirleri ve benzeri ödemelerin yüzde 50’si kurulacak söz konusu fona aktarılacak.

Bu fon, Ukrayna’da yeni projelere yatırılacak. Bu minvalde Amerikan ve Ukrayna ekonomilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Fon, üç Ukraynalı ve üç Amerikalı üyeden oluşan yönetim kurulunca yönetilecek ve kararlar ortak alınacak.

Doğal kaynak projeleri mineraller, hidrokarbonlar ve bunlarla ilişkili altyapı geliştirme projelerini de içerecek.

Ancak ABD’nin bu kaynakları kendi adına edinmeye karar vermesi halinde bunları satın almak ya da kimin satın alacağını belirlemek konusunda karar önceliği olacak.