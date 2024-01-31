Beşiktaş’tan Aboubakar açıklaması: Sakatlığı bildirilen seviyenin üzerinde

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın sakatlığının ‘bildirilen seviyenin’ üzerinde olduğunu açıkladı.

Vincent Aboubakar. Fotoğraf: AA

Aboubakar 12 Ocak’ta, Kamerun milli takımıyla yer aldığı hazırlık sürecinde uyluk arka adalesinden yaralanmıştı. Tedavi Kamerun milli takım sağlık ekibi tarafından başlatılmıştı.

27 Ocak’ta Aboubakar, Nijerya maçında 13 dakika forma giymiş ve sonrasında Türkiye’ye dönmüştü. Beşiktaş’ın yaptığı tetkiklerde Aboubakar’ın sakatlığının Kamerun’un bildirdiği seviyenin üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

*Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27 Ocak 2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

*Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir.