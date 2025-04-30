Beşiktaş'taki 'tahsisli' aracın çakarı iptal edildi

İstanbul Beşiktaş’ta çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan kadın sürücünün çakarı iptal edildi. Sürücü ayrıca 155 bin 401 lira para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: @AliYerlikaya / X

Sürücüyle ilgili görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Görüntülerde bir motor kullanıcısı trafikte aracın sürücüsüne “Hanımefendi görevli misiniz?” diye soruyor, sürücüyse “Neden çekiyorsunuz? Tahsisli araç” diye yanıt veriyordu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, aracın Menzil tarikatına mensup kişilere tahsis edildiğini belirterek konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu aracın çakarının iptal edildiğini belirterek şu açıklamayı paylaştı:

“Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle ışıklı ve sesli uyarı işaretini takılacağı yerlerin dışında kullanmak, emniyet şeridi ihlali yapmak, geçiş üstünlüğü hakkını gereksiz kullanmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri kullanmamak ve standart dışı plaka takmak nedeniyle 155 bin 401 lira idari para cezası uygulanmıştır.”