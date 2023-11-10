Beşiktaş’ın Konferans Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda 4’üncü hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Beşiktaş’ın üst tura yükselme şansı kalmadı.

D Grubu’nun 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’e 2-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer mücadeledeyse Belçika temsilcisi Club Brugge, İsviçre’nin Lugano takımını 2-0 yendi.

Bu sonuçlarla Club Brugge, puanını 10’a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Bodo/Glimt puanını 7’ye yükseltirken Beşiktaş 1, Lugano 4 puanda kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin grup aşamasının tamamlanmasına iki maç kala Bodo/Glimt’i yakalama şansı kalmadı. Beşiktaş, son iki haftada oynayacağı müsabakaları kazansa dahi Norveç ekibi, ikili averajda üstün durumda bulunuyor.

Bodo/Glimt, Beşiktaş’ı sahasında 3-1, deplasmanda da 2-1 mağlup etti. D Grubu’nda Lugano’nun ise ilk 2 içinde yer alarak üst tura çıkma şansı devam ediyor.