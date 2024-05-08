Beşiktaş’ın finaldeki rakibi Trabzonspor oldu

Türkiye Kupası yarı finalinde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Fatih Karagümrük’ü 4-0 yenen Trabzonspor, finalde Beşiktaş’ın rakibi oldu.
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor’u ağırladı.
İlk müsabakada 3-2 galip gelen bordo mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı da 4-0 kazanarak finale yükseldi.
Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 54’üncü dakikada Paul Onuachu, 69’uncu dakikada Fountas, 73 ve 77’inci dakikalarda Umut Bozok’tan geldi.
Trabzonspor, Ankaragücü’nü eleyen Beşiktaş finalde mücadele edecek.
23 Mayıs’taki finalin oynanacağı stadyum ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.