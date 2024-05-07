Beşiktaş finale yükseldi

Ligde zor günler geçiren Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda finale yükseldi.
Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Ankaragücü’nü konuk etti.
Ankara’daki ilk mücadele golsüz tamamlanmıştı. Rövanş M-maçını 1-0 kazanan siyah beyazlılar final biletini kaptı.
Siyah-beyazlıları finale götüren golü 70’inci dakikada Muçi kaydetti.
Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, rövanş maçında karşılaşacak.
İlk maçı Trabzonspor 3-2 kazanmıştı.
Eşleşmenin kazananı finalde Beşiktaş’ın rakibi olacak.
Final mücadelesi 23 Mayıs günü oynanacak.