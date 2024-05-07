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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş finale yükseldi

Ligde zor günler geçiren Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda finale yükseldi.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Ankaragücü’nü konuk etti.


Ankara’daki ilk mücadele golsüz tamamlanmıştı. Rövanş M-maçını 1-0 kazanan siyah beyazlılar final biletini kaptı.

Siyah-beyazlıları finale götüren golü 70’inci dakikada Muçi kaydetti.

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, rövanş maçında karşılaşacak.

İlk maçı Trabzonspor 3-2 kazanmıştı.

Eşleşmenin kazananı finalde Beşiktaş’ın rakibi olacak.

Final mücadelesi 23 Mayıs günü oynanacak.

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