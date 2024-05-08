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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş finalde, hissesi yerlerde: 11’inci taban

Borsa İstanbul’da Beşiktaş hisseleri, 11’inci işlem gününde de taban oldu. Hissenin fiyatı 89,30 liradan 28,14 liraya kadar geriledi. Yatırımcının kaybı yüzde 68’in üzerine çıktı.

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Ekonomim’in haberine göre Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (BJKAS) Borsa İstanbul’da işlem gören hisseleri, 22 Nisan’dan bu yana tepetaklak. 19 Nisan’ı değer kazancıyla 89,30 lira fiyattan tamamlayan hisseler, o günden bu güne taban görmeye devam ediyor. Şirketin hisseleri bugünkü işlemlerde 28,14 liraya kadar gerilerken son 11 işlem günündeki değer kaybı yüzde 68’i aştı.


Beşiktaş hisseleri düşüş trendinden önceki 12 işlem gününde de aralıksız yükselmiş ve hissenin fiyatı 51,45 liradan 89,30 liraya çıkmıştı. Yatırımcısı bu süreçte yaklaşık yüzde 74 kazanmıştı.

Yıl başından bu yanaysa hisse toplamda yüzde 52 arttı.

Beşiktaş finale yükseldi

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