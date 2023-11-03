Beşiktaş başkanı: Büyükekşi parmak sallamadı, tribünleri gösterdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 Aralık’ta gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağına gelecek hafta karar vereceğini söyledi.

Çebi ayrıca Türkiye Furbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kendisine parmak sallamadığını, küfreden tribünleri gösterdiğini ileri sürdü.

Büyükekşi’nin Çebi’ye çıkıştığı iddia edilen bu görüntü kameralara yansımıştı.

Beşiktaş‘ın, 6 Şubat’ta yaşanan depremden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaptığı okulların açılış töreni sonrasında basın mensuplarıyla buluşan Çebi, yeniden aday olup olmayacağı konusunda “Henüz kararımı vermedim. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı vereceğim. Üç gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim” dedi.

Yaşanılan süreçte tepkinin ailesine döndüğünü ve kızının gece geç saatlerde dahi aranarak küfür edildiğini vurgulayan Çebi, “Kongreden yana tereddüdüm yok. Gireceksem kaybedeceksem de girerim. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım ama aileme sıçradığı zaman düşünmem lazım. O zaman da çocuklarıma ve aileme sıçratanı yakarım” dedi.

Güneş’in görevinden ayrılması

Teknik direktör Şenol Güneş’in takımdan ayrıldığı sürece de değinen başkan Çebi, şunları dedi: ”Şenol Güneş, ‘Benim gitmem lazım artık enerjim yok, kaçan adam da olmak istemiyorum ama gitmem lazım’ dedi. Böyle diyen birine çok fazla bir şey söyleyemezsiniz. Sonra takımı Burak Yılmaz’a emanet ettik. Burak Yılmaz temmuz ayından beri takımın başında. Takımı en iyi tanıyan o.”

Transferlerin eleştirilmesine de değinen Çebi, şunları söyledi: ”Transferleri eleştiriyorlar ama Şenol Güneş’in bütün transferlerde onayı vardı. ‘Bu gelmesin’ dediği bir tane futbolcu olmadı, Onana dahil hepsini onayladı. Ben Onana’nın iyi futbolcu olacağına inanıyorum. Bakhtiyor hocanın en çok istediği oyuncuydu.”

Büyükekşi parmak sallamamış

Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı maçta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin parmak salladığı görüntülerle ilgili de konuşan Çebi, şunları dedi: “Başkan ‘Bu hareketler komplo, planlı, hazırlanmış olay. Bu tribünle, şu tribün yapıyor bu küfürleri’ dedi iki tribünü işaret ederek. Bana parmak sallamadı. Beklese devre arasında giderdi. ‘Çok beklersiniz’ diye bir laf da etmemiş. Ali Koç, ‘Ben dinlemedim, duymadım’ dedi.”

Büyükekşi ne demişti

Büyükekşi, Çebi’ye parmak sallandığı yorumlarıyla ilgili şunları söylemişti: “Olur mu öyle şey! Parmağımla kale arkası tribününü ve diğer tribünü gösterdim ‘Organize bu, sayın başkan’ dedim. 10-15 dakika önce güzel güzel konuştuğumuz birine parmak mı sallarım! Kaldı ki Beşiktaş Kulübü başkanına karşı böyle bir hareket yapılabilir mi?”