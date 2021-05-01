Beş sokak köpeğine zehirli yemek: Tümü öldü

Pandeminin son bir yılda yarattığı ekonomik tahribatla işçilerin çalışma koşulları daha da ağırlaştı. En az 861 işçi Covid nedeniyle hayatını kaybetti, 177 bini de Kod-29’la kapının önüne koyuldu. 723 bin işçi halen bin 500 liralık nakdi ücretle ailesini geçindirmeye çalışıyor. 16,4 milyon işçi ise tam kapanmanın kapsamına bile giremedi.