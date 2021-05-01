Beş sokak köpeğine zehirli yemek: Tümü öldü

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde beş sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.
Düzlerçamı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yaşayan köpekler, bugün sabah kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi.
Hayvansever Mehmet Çiller, sokak hayvanlarını beslemek için alana gittiğinde köpeklerin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Polis, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile belediye ekipleri ihbar üzerine sevk edildi. Hayvanların zehirli yiyeceklerden yediği belirlendi.
İncelemenin ardından köpekler belediye ekipleri tarafından gömüldü.