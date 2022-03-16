Beş savcıya ‘FETÖ’ gerekçesiyle ihraç

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), ‘FETÖ’ bağlantısı gerekçesiyle beş savcıyı ihraç etti.

HSK, 9-10 Mart’taki toplantısında alınan kararla cumhuriyet savcıları Zeyni Bakay (Samsun), Muhammed Demir (Nallıhan), Emrah Erdemir (Yusufeli), Yasin Asiller (Kızılcahamam) ve Mehmet Çiçekçi’yi (Bismil) ihraç etti.

Savcılar hakkındaki karar bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

İhraç kararı, şu gerekçelere dayandırıldı: Özlük dosyasındaki bilgiler, HSK’ye intikal eden ihbar ve şikayetler, yürütülen soruşturmalar, sosyal çevre araştırması, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, ‘FETÖ’nün yargı yapılanmasına ilişkin açılan soruşturma ve kovuşturmadaki ifadelerle ilgililerin savunmaları.