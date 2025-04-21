Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak beklenen beş ili uyardı.
Yağış beklenen iller:
- Sivas
- Rize
- Trabzon
- Erzurum
- Kars
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak beklenen beş ili uyardı.
Yağış beklenen iller:
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