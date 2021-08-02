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Yaramazlara biraz batar!

Beş gündür aranıyordu: Genç kadın ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu

Antalya’da beş gündür haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu, 28 Temmuz’da evden ayrıldı.


Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu polise bildirmesinin ardından arama başlatıldı. Haytaoğlu’nun cesedi, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Mustafa Murat Ayhan’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA haberinde ise olayın ayrıntılarına şöyle yer verildi: Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz’da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu’na kızıp dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Haytaoğlu, telefonda, ablasına “Kafede coronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra’nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Ayhan’la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan’ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, “Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok” diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan’ı serbest bıraktı.

İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Ayhan’ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıkıp gittiğini belirlendi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

48 yaşındaki Ayhan, Haytaoğlu’na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğarak öldürdüğünü, beş parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi.

Ayhan, Varsak’taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu’nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

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