Beş günde 4 bin 995 firari yakalandı

Son beş günde düzenlenen ‘Çember-18’ operasyonlarında 4 bin 995 firarinin yakalandığı bildirildi.

Fotoğraf: X

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerinin operasyonlar düzenlediğini söyledi.

Yerlikaya’nın aktardığına göre 4 bin 995 firari yakalandı.

Bakan, 4 bin 995 kişiden 822’sinin hırsızlık, 424’ünün dolandırıcılık, 182’sinin yağma, 118’inin cinsel suçlar, 73’ünün adam öldürme, 817’sinin narkotik, 50’sinin terör, 495’inin kaçakçılık ve organize suçlardan, geri kalanınınsa değişik suçlardan arandığını aktardı.

Yakalananlardan 10 yıl ve üstü suçtan arananların sayısı 28, beş ila 10 yıllık cezayla arananların sayısı 29, beş yıl ve altı yıllık cezası bulunanların sayısı 4 bin 938.