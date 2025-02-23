Berkay Kemal Önoğlu: Haritaları yenileme telaşına girenlerin Lozan engelini aşmak için nasıl kolları sıvadığı ortada

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Barış sözlerinin arkasına gizlenmiş ciddi bir bölgesel savaş tehdidi Türkiye’yi ve emekçi halkın kaderini sarıp sarmalıyor. Filistin ve Suriye’nin yıkıntıları üzerinde yükselmesi konuşulan Amerikan barışı belki yoksul Kürt ve Türk halkını İran’la savaşın ortasına sürükleyecek. Belki fazla açılan Türkiye sermayesi hiç yemediği kadar büyük bir tokat yiyip bedelini emekçi halka ödetme telaşına düşecek. Belki de süreç Suriye’nin kuzeyinde kıyasıya bir boğazlaşmaya, felakete kapı aralayacak…

…Haritaları yenileme telaşına girenlerin Lozan engelini aşmak için nasıl kolları sıvadığı ortada. Bir taraf daha sürecin hazırlık aşamasına doğrudan Sevr güzellemeleri ile girmişken, öbür taraf Cumhuriyet parantezini görmezden gelen, 200 yıl öncesine referans veren nutuklara çoktan başladı. Oysa sınırların en önemli yapı taşıdır Lozan ve O’nun silikleşmesi esasta o sınırların silikleşmesidir.

Öyle görünüyor ki dünya, temeli aynı kalmak suretiyle vitrinini yeniliyor. Temelinde para var, ahlaksızlık, alçaklık var, sömürü var.

Bunlardan daha önemli ve öncelikli bir mesele falan da yok!

Şu fil sendromunu aşalım artık. Olacağı bir masa iki de sandalye devrilir ama elbirliğiyle bu sömürü, savaş, yokluk, esaret koşullarını başımızdan def edilebiliriz. Yeter ki şundan bundan konuşmayı kesip, şu buz gibi fil gerçeğinden konuyu açalım, ayağa kalkalım, mücadele edelim.

Bu işin kolayı kalmadı!

Berkay Kemal Önoğlu’nun yazısı