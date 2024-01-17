Berkant Gültekin: Yeniden Refah baş ağrıtıyor

YRP, iktidarla dirsek temasını sürdürmekle birlikte yerel seçim sürecinde de kendi “parıltısını” korumaya çalışıyor. Gerek siyasi gündemlerde gerekse de seçim ittifakları konusunda Cumhur İttifakı’nın diğer ortaklarından farklı bir tutum takınıyor. Aralık ayında AKP-MHP oylarıyla kabul edilen 2024 bütçesini sert şekilde eleştiren YRP lideri Fatih Erbakan’ın faizden enflasyona, vergilerden sosyal yardımlara, asgari ücretten memur maaşlarına hükümetin ekonomi politikasını yerden yere vurması, seçim pazarlıkları öncesi Saray’a verilen önemli mesajlardan biriydi. Buna, önceden duyurulduğunun aksine Fatih Erbakan’ın Ekim sonunda İstanbul’da düzenlenen Filistin mitingine katılmadığını, YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın bu kararı “Artık söylem zamanı bitti, eyleme geçmenin zamanıdır” sözleriyle açıkladığını ve “Biz muhalefetiz” vurgusu yaptığını da ekleyelim.

Geçen hafta Halk TV canlı yayınında konuşan YRP Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ın AKP’ye yönelik eleştirileri de kriz zincirine kocaman bir halka ekledi. Aydal, AKP’nin yerel seçimlerde aday bulmakta zorlandığını, Erdoğan’ın İstanbul, Ankara, İzmir dışında hiçbir yeri önemsemediğini söyledi. Daha da önemlisi Aydal, Murat Kurum’a değil Ekrem İmamoğlu’na yeşil ışık yaktı. İmamoğlu için “Karşı tarafın savunduğu gibi gavur biri değil” değerlendirmesinde bulunan YRP yöneticisi, Kanal İstanbul’u kentin “beka sorunu” olarak ilan etti ve “Bu sebep bile Murat Kurum’un İBB başkanı olmaması için yeterlidir” şeklinde net bir tavır ortaya koydu. Aydal, Kurum’un bakan olduğu dönemde akılda poşetten başka bir şeyin kalmadığını dile getirdi.

Hafta sonunda İstanbul’daki YRP İl Divanı da iki parti arasındaki gerginliğin duraklarından biriydi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın, konuşması sırasında, YRP’liler tarafından yuhalandığı görüldü. YRP’lilere “Boş boş bağırmayın. Burası Bahçelievler Belediyesi’nin yeri. Ben buradan çıkmam, çıkacaksanız siz çıkın” diyen Bahadır salondan ayrılırken, partililer “Refah gelecek yüzler gülecek” şeklinde slogan attı.

Berkant Gültekin’in yazısı