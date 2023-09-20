Berkant Gültekin: Siyasete küsebilir miyiz?

Seçim sonuçlarının muhalif halk kitlelerinde oluşturduğu moral bozukluğuna, muhalefet partilerinin liderleri ve yöneticilerinin açıklamalarıyla birlikte öfke de eklendi. Seçmen, AKP iktidarından kurtulmak için zoraki oy verdiği siyasilerin şimdi de yenilgiyle alakalı keyfe keder yorumlarına maruz kalıyor. TV’ler izlenmese bile bu demeçler sosyal medyada ansızın insanların önüne düşüyor. Bu şartlarda bile iktidara seçim zaferi hediye etmeyi başaran düzen muhalefetinin unsurları, mağlubiyetin analizini de en iyi kendilerinin yaptığını sanıyorlar ama toplumun nasıl bir ruh haliyle siyasete baktıklarıyla pek ilgilenmiyorlar.

Böylesi bir atmosferde muhalif taban gencinden yaşlısına gün geçtikçe gündemden ve siyasetten uzaklaşıyor. Muhalefetin sürekli bahane üreten haline bakınca bu tepkiye hak vermemek mümkün değil. Ülkenin acil sorunları yerli yerinde dururken hâlâ iç tartışmalardan sıyrılamamış, birbirine vurma telaşına düşmüş, esaslı ve gerçekçi bir özeleştiri vermek yerine önemsiz detaylara takılıp kalmış öznelerin halka umut olabilme şansı elbette ki olamazdı.

Berkant Gültekin’in yazısı