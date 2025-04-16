Berkant Gültekin: Rahatsızlığın 'Bahçelice dışavurumu'

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Böylesi denge değiştirici, çalkantılı bir periyodun iktidar bloku içinde de farklı yansımaları olduğu görülüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Türkgün gazetesinde yayınlanan açıklaması, yaşananlardan duyulan rahatsızlığın “Bahçelice dışavurumu” olarak okunabilir. MHP lideri tıpkı partneri gibi bu rejimin devamlılığını istiyor, CHP’ye dair her türlü tasarrufa da dünden razı. Lakin savunduğu yol ve yöntem, ortağından bir nebze farklı. Elbette söz konusu olan Bahçeli’nin açıklamalarıysa kesin ve net konuşmak pek mümkün olamıyor. Zira Bahçeli genelde anlatmak istediklerini doğrusal bir retorikle aktarmayı tercih etmiyor.

Fakat ne olursa olsun, Bahçeli’nin İmamoğlu konusunda açıktan bir çağrıda bulunmasının siyasi bir anlamı var ve kendisi bunu öngöremeyecek kadar tecrübesiz bir isim değil. Diğer yandan Bahçeli’nin İmamoğlu’nun masum olma ihtimalini bir iktidar sahibi olarak dillendirmesi de önemliydi. “Sarih ve sahici delil” vurgusuna da dikkat etmek gerek. Operasyonun ardından gizli tanıkların duyumları üzerine kurulu, delilleri noksan bir dosya oluşturulduğu yönündeki eleştiriler, kamuoyunun geniş kesimlerini etkisi altına aldı. İktidar kanadı buradaki argüman yarışında hayli geride kaldı. Bahçeli’nin delil vurgusu, aynı zamanda Erdoğan ile meseleye yaklaşım konusundaki farkını da gözler önüne serdi. Erdoğan dosya hakkında çok iddialı ve sahiplenici konuşmalar yaparken, Bahçeli bir kez daha tarafsızmış gibi görünmeyi yeğledi.

Olup bitenler Bahçeli’nin gözünde Cumhur İttifakı’nın iktidarı olduğu düzeni ve yürütülen sürecin bileşenlerinin sabit pozisyonda durmalarını tehdit eden bir potansiyel taşıyor. Bu doğrudan İmamoğlu’nun serbest bırakılacağı ya da Bahçeli’nin talebinin bu olduğu yönünde bir sonuca götürmemeli elbette. Ancak, iktidar blokundaki çelişkileri derinleştirebilecek yegane güç olan halkın birleşik muhalefeti, bunu gerçekleştirmeye başlamış ya da yaklaşmış olabilir.

Berkant Gültekin’in yazısı