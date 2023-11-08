Berkant Gültekin: Özgür Özel’i neler bekliyor?

2023 yılında yapılan seçimlerin sonuçları kamuoyunu şaşırtmaya devam ediyor. Önce Mayıs ayındaki seçimlerde anket şirketleri dahil hemen herkes ters köşe olurken şimdi de beklentilerin aksine CHP kurultayında lider değişimi yaşandı. 13 yıldır partiyi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu, değişim rüzgârına yenilerek koltuğunu Özgür Özel’e kaybetti.

CHP kurultayının en dikkat çekici tarafı, salondaki sol atmosferdi. Çalınan müziklerden atılan sloganlara, asılan pankartlardan kürsüden yapılan konuşmalara kadar CHP’nin liderini belirlediği kurultaya rengini sol verdi. En çok da sol vurgulu cümleler alkış aldı. Bu ilginç bir duruma işaret ediyor: Anamuhalefet partisinde çubuk dışarıya seslenirken sağa, içeriye seslenirken sola bükülüyor. Çünkü taban emek eksenli, ilerici bir siyaseti sahipleniyor.

Kurultaydan sonra “Kılıçdaroğlu mu kaybetti, Özel mi kazandı?” sorusuna cevap aranıyor. Aslında iki ismin de profillerini aşan bir sonuç ortaya çıktı. Biraz Kılıçdaroğlu kaybetti, biraz da Özel kazandı ama esas belirleyici olan değişimin toplumsal bir beklentiye dönüşmesiydi. Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye’de muhalif kesimlerin bir şeyleri değiştirmeye, memlekette gidişata müdahale ettiklerini hissetmeye ihtiyacı vardı. Dolayısıyla kurultayda çıkan karar sadece CHP delegelerinin değil, AKP karşısındaki geniş yığınların bir talebiydi. İktidar değişmeyince, onu göndermeyi başaramayan muhalefetin lideri değişti.

Berkant Gültekin’in yazısı