Berkant Gültekin: Muhalefetin yapacağı en büyük yanlış iktidar blokundaki anlaşmazlıklardan medet uman bir çizgiye hapsolmaktır

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Geçen hafta yaptığı açıklamayla İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe yapılan soruşturmaya ilişkin tartışma yaratan mesajlar veren Devlet Bahçeli’nin şimdi de ülkeyi erken seçime götüreceği iddiası ortaya atıldı. İddianın sahibi, 2020’de Bahçeli “Davası tekrar değerlendirilmeli” dedikten kısa bir süre sonra cezaevinden çıkan eski Zaman gazetesi yazarı Mümtazer Türköne. T24’ten Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtlayan Türköne’nin gündem olan değerlendirmesi özetle şöyle: “Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak, yani çözüm sürecinin gelişmesini engelleyecek. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye’yi erken seçime götürecek.”

Evet, en tepede bir akort sorunu var. Yine de tüm bunların Cumhur İttifakı’nı dağılma aşamasına getirdiği düşünülmemeli. Hâlâ tüketilecek krediler var. Bahçeli’nin öncelikli planı da erken seçim değil. O kart şimdilik arka cepte duruyor. Bahçeli önce ittifakı koruyarak bu virajı Erdoğan ile almak istiyor. Düştüğü şerhler ve gidişata yönelik eleştirel çıkışları bunu sağlamak için. Ancak eğer burada bir mesafe alınamaz ve süreç Erdoğan’dan kaynaklı tıkanırsa, bu, ittifakın dondurup kenara koyabileceği türden bir uyumsuzluk olmaz. İşte bugün dillendirilen seçenekler o vakit gerçeğe dönüşebilir.

Muhalefetin yapacağı en büyük yanlış, iktidar bloku içindeki anlaşmazlıklardan medet uman bir çizgiye hapsolmaktır. 19 Mart hukuksuzluğundan sonra gelişen toplumsal muhalefet merkezli dinamizm, kısa vadede ortaya çıkardığı siyasal sonuçlarla mücadelenin nasıl bir hatta yürütülmesi gerektiğini gösterdi. CHP lideri Özel’in “Biz kendi önümüze tuttuğumuz ışıkla yürüyeceğiz” sözü bu açıdan olumlu. Rejim içindeki çatlakları derinleştirecek olan bir köşeye çekilip sahneyi izlemek değil, bizzat o sahnede kurucu bir rolle yer alabilmektir.

Berkant Gültekin’in yazısı