Berkant Gültekin: Kurtlar sofrası oyun kuruyor

Erkan görevden alınır ya da alınmaz, bunu zaman gösterecek. Ancak bir TCMB başkanının daha ipinin çekilmesi için uygun ortam geliştirildi. Erkan’ın isminin, son birkaç günde, göreve geldiği güne kıyasla hayli zedelendiğini söylemek yanlış olmaz. Ailesi üzerinden ortaya atılan iddialar, konsept itibariyle kamuoyunun tereddüt etmeden tepki göstereceği ve olası bir görevden almaya rıza üretecek türden. Liyakatsizlik, kayırmacılık, kibir… Erkan, çok hassas bir yerden yara aldı.

Bununla birlikte sürecin de en az sonuç kadar belirleyici olduğu unutulmamalı. Gaye Erkan’ın ekonomi kararlarındaki bazı anlaşmazlıklarda hizaya çekilmesi, düne nazaran artık daha kolay. Dolayısıyla yaşananlar, bir “sınır belirleme” planın parçası da olabilir. Gelişmeleri bu gözle izlemekte yarar var.

Berkant Gültekin’in yazısı