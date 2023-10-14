Berkant Gültekin: Erdoğan ‘sihirli’ soruyu sordu

Suriye’de savaşın göbeğine koştur koştur dalan, komşulara seslenirken hiç de itidalli davranmayan, iç politikada kutuplaşmayı tırmandırdıkça tırmandıran, mezhepçi söylemi dilinden düşürmeyen, sanatçılara, akademisyenlere, gençlere ve kadınlara etmediği hakareti bırakmayan Erdoğan, bir anda “barış” ve “uzlaşı” yanlısı mı olmuştu yoksa mevcut konjonktür, sahip olduğu manevra alanı ve emperyalizme mecburiyeti gereği bu kavramlara pragmatist bir akılla mı başvurmuştu? Sanki ikincisi daha mantıklı. İsrail ile Filistin’i eşitlemesi ise ayrı bir tartışma konusu tabii.

Erdoğan, meseleye dair perşembe günü yaptığı son konuşmada ise ABD’nin İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e savaş gemisi göndermesini eleştirerek şu soruyu sordu: “ABD nere, Akdeniz nere? Ne işin var senin orada?” Libya’da 2011’de dış kışkırtmaya başlatılan iç savaşta Erdoğan’ın tutumunu hatırlayanlar için “ABD’nin ne işi var Filistin’de” çıkışı oldukça manidar.

Berkant Gültekin’in yazısı