Benzin ve motorine zam

Benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına da 26 kuruş zam geldi. Otogazdaysa 1 lira 6 kuruş indirim yapıldı.
Ekonomim’in haberine göre brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
An itibarıyla Brent petrolün varili, uluslarası piyasalarda 83,88 dolardan işlem görüyor.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle…
İstanbul:
- Benzin: Ortalama 43,65 TL/litre
- Motorin: Ortalama 41,07 TL/litre
- Otogaz: Ortalama 22,47 TL/litre
Ankara:
- Benzin: Ortalama 44,51 TL/litre
- Motorin: Ortalama 41,95 TL/litre
- Otogaz: Ortalama 22,37 TL/litre
İzmir:
- Benzin: Ortalama 44,79 TL/litre
- Motorin: Ortalama 42,21 TL/litre
- Otogaz: Ortalama 22,61 TL/litre
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı da Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak belirleniyor.