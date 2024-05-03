Benzin ve motorine zam

Benzin fiyatına 28 kuruş, motorin fiyatına da 26 kuruş zam geldi. Otogazdaysa 1 lira 6 kuruş indirim yapıldı.

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Ekonomim’in haberine göre brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

An itibarıyla Brent petrolün varili, uluslarası piyasalarda 83,88 dolardan işlem görüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle…

İstanbul:

Benzin: Ortalama 43,65 TL/litre

Motorin: Ortalama 41,07 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,47 TL/litre

Ankara:

Benzin: Ortalama 44,51 TL/litre

Motorin: Ortalama 41,95 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,37 TL/litre

İzmir:

Benzin: Ortalama 44,79 TL/litre

Motorin: Ortalama 42,21 TL/litre

Otogaz: Ortalama 22,61 TL/litre

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı da Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru baz alınarak belirleniyor.