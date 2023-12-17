Benzin ve motorin fiyatları

Bugün benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
İstanbul’da motorinin litresi 35,48, benzinin litresi 33,00 liradan satılıyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bugün benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
Britanya’nın Guayaquil Fahri Konsolosu Colin Armstrong, Ekvador’daki çiftliğinde silahlı kişilerce kaçırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Karadeniz’deki dört ili sarı kodla uyardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 238 bin 55 Suriyelinin vatandaşlık aldığını açıkladı.
İstanbul ile Bursa arasındaki deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.