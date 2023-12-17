Diken

Yaramazlara biraz batar!

Benzin ve motorin fiyatları

Bugün benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da motorinin litresi 35,48, benzinin litresi 33,00 liradan satılıyor.

SON HABERLER