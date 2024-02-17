Bengi Başer: Çocuklarımız ve cep telefonu kullanımı

… önemli olan çocuk istediği için veya arkadaşının telefonu olduğu için değil, gerçekten ihtiyaç olduğu zaman telefon alınmasıdır.

Telefon kullanımı ve genel ekran süresi için sınırlar koymak, çocuğunuzun cihaz ile saatler geçirmesinin de önüne geçecektir.

… kuralları belirlerken çocuğunuzla ortak bir karar vermeniz, kuralların anlaşılması açısından önemlidir. İnternet kullanımında filitreleme özelliklerinin kullanılması, çocuğunuzun özel alanını ihlal etmeden zaman zaman telefon kullanımının incelenmesi de onun güvenliği için yararlı bir yaklaşım olacaktır.

Bu arada çocukların 2-3 saatten fazla bu cihazları kullanması bazı göz rahatsızlıklarının gelişmesine neden olabilmektir.

Bununla beraber uykuya dalmayı da zorlaştırmakta ve uyku kalitesini bozabilmektedir. Bu da çocuğunuzun okul başarısı üzerinde bir risk oluşturabilmektir.

Araştırmalar, cep telefonu/tablet başında uzun vakit geçirenlerde boyun ve omuz kas sorunlarının daha çok yaşandığını göstermektedir.

Cep telefonları her yere kolaylıkla taşınabildiğinden kirlenmeye açık olup, bakteriler için uygun bir üreme alanı olabilmektedir; bu farkındalığı yaratmak ta onların sağlığı için önemlidir.

Uzun süreli cep telefonu/tablet kullanımı, daha hareketsiz bir yaşam tarzı sebebiyle kilo almaya (hatta obeziteye) neden olabilmekte, hobilerin, aile ve arkadaşlarla sosyalleşmek gibi yararlı faaliyetlerin yapılamamasına neden olabilmektedir.

Bengi Başer’in yazısı