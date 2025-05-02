Belediyeler de devrede: Üç beldede 'yüksek maliyetli' düğünlere sınırlama tavsiyesi

Afyonkarahisar’da üç belde belediyesi ‘yüksek maliyetli’ düğünlere sınırlama tavsiyesinde bulundu.

Köy düğünü. Fotoğraf: AA

2025’i ‘aile yılı’ ilan eden hükümet, nüfus artış hızındaki azalmayı gerekçe göstererek gençlere evlenme, ailelereyse ‘çocuk yapma’ çağrıları yaparken, devreye bu kez AKP ve MHP’li belediyeler girdi.

Afyonkarahisar’ın merkeze bağlı Çayırbağ, Sülümenli ve Susuz beldelerinde üç belediye şikayet üzerine ‘yüksek maliyetli’ düğünleri sınırlamayı tavsiye etti. Tavsiye kararları vatandaşlara duyuruldu.

Belediye yöneticileri ve muhtarların toplantısından çıkan kararlar şöyle:

Düğünlerde geline takı olarak dört bilezik, iki yüzük ve bir küpe takılacak.

Damat ve geline gereksiz ayakkabı ve kıyafet alınmayacak.

‘Dürü’ adı altında hediye dağıtılmayacak.

adı altında hediye dağıtılmayacak. Hamam organizasyonları olmayacak.

Düğün süresi üç günden bir güne indirilecek.

Misafirlere yemek bir gün ikram edilecek, içki verilmeyecek.

Havaya silahla ateş edilmeyecek.



