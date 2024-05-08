Belçika’da toplu tecavüz soruşturması: Mağdur 14, şüpheliler 11-16 yaşında

Belçika’da 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edildi; tutuklanan şüpheliler 11 ila 16 yaşında.

Fotoğraf: smh.com.au

Belçika medyasına göre tecavüz 15 Nisan’da Kortrijk kentinde meydana geldi. 14 yaşındaki kız çocuğu, 16 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından götürüldüğü korulukta 10 erkek çocuğun tecavüzüne uğradı. Cinsel saldırı iki gün boyunca sürdü.

Kız çocuğunun şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamında yaşları 11 ile 16 arasında değişen yaklaşık 10 çocuk tutuklandı. Savcılık, faillerin reşit olmaması nedeniyle çok fazla bilgi paylaşmıyor.

Bir savcılık yetkilisi, “Şu anda dikkatimiz öncelikle mağdur üzerinde. Bu olayla başa çıkabilmesi için rehberlik alıyor” dedi.

Savcılık sözcüsü Griet De Perst, “Bu, reşit olmayan şüphelilerin yer aldığı özellikle hassas bir dosya. Hepsinin kimlikleri belirlendi, tutuklandılar ve çocuk mahkemesi hakiminin gözetimindeler” dedi.

Savcılık açıklamasında, failler hakkında toplumsal kurumlara yerleştirme dahil gerekli önlemlerinin alındığı vurgulandı.

Bir haftada ikinci vaka

Kortrijk kentinde geçen hafta da 17 yaşındaki bir kız çocuğu, üç kişinin toplu tecavüzüne uğramıştı.

Tecavüz kent merkezindeki Astrid Park’ta meydana geldi. 17 yaşındaki kız çocuğu, aynı yaşlardaki üç kişinin cinsel saldırısına maruz kaldı. Failler tutuklandı.

