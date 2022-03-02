Belçika’da halk, nükleer savaş korkusuyla bir günde 32 bin iyot tableti aldı

Belçika’da, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çernobil nükleer santrali yakınındaki çatışmalardan duyulan endişeyle dün eczanelerden 32 bin 483 iyot tableti satın alındı.

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Nükleer bir kazada veya patlamada radyoaktif iyot havaya yayılabiliyor. Bu kirli hava teneffüs edildiğinde ya da yiyecek ve içecek vasıtasıyla alındığında radyoaktif iyot, tiroit bezlerine yerleşebiliyor. İyot tabletleri tiroit bezini radyoaktif iyotlara karşı koruyor ve tiroit kanseri riskini azaltıyor. İyot tabletleri yalnızca radyoaktif iyotlara karşı koruyor, diğer radyoaktif maddelere karşı koruma sağlamıyor.

Ukrayna’daki savaşta geçen hafta çatışmaların Çernobil nükleer santrali yakınlarına varması, hafta sonunda da Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin’in ülkesinin nükleer caydırıcılık güçlerini alarm seviyesine çıkarması ‘nükleer savaş’ endişelerini arttırmıştı.

Bu endişe, Belçika’da iyot tabletlerine rağbet arttı. Çok sayıda kişinin eczanelere gitmesi üzerine Belçika Federal Nükleer Kontrol Kurumu açıklama yaparak Ukrayna’daki durumun iyot tabletleri alınmasını gerektirecek seviyede olmadığını bildirdi.

Kurumun açıklamasında, “İyot tabletleri eczanelerde ücretsiz şekilde alınabilir ancak şu aşamada buna gerek yok. İyot tabletleri sadece yetkili makamların tavsiyesiyle alınmalıdır” uyarısı yapıldı.