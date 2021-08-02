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Yaramazlara biraz batar!

Belarus’a dönmeyi reddeden atlet geceyi Tokyo’da otelde geçirdi: Çekya ve Polonya vize vermeye hazır

Olimpiyat takımından çıkarılıp ülkesine gönderilmek üzere zorla havalimanına götürülen Belaruslu atlet Kristsina Tsimanuskaya geceyi Tokyo’daki bir otelde geçirdi.

Fotoğraf: Reuters

Bugün (2 Ağustos) kadınlar 200 metrede yarışacakken takımdan çıkarılan ve dün Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na götürülen 24 yaşındaki atlet, ülkesine dönmekten korktuğunu ifade etmiş, Japon polisinden ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden (IOC) yardım isteyerek uçağa binmemişti.


Tsimanuskaya, perşembe günü düzenlenecek 400 metre bayrak yarışında ülkesini temsil edeceğinden çok geç haberi olduğunu ifade ederek antrenörlerini eleştirdiği Instagram paylaşımı nedeniyle takımdan çıkarılıdığını açıklamıştı. Devlet kontrolündeki medya kuruluşları karalama kampanyası başlatmıştı. Belarus Olimpiyat Takımı Tsimanuskaya’nın ‘psikolojik durumu’ nedeniyle takımdan çıkarıldığını duyurmuştu.

IOC Sözcüsü Mark Adams, Tsimanuskaya’yla Japon yetkililerin ilgilendiğini, Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği’nin de konuya müdahil olduğunu açıkladı. Belarus Olimpiyat Komitesi’nden ayrıntılı rapor istendiğini belirten Adams, IOC’nin, geçen yılki seçimlere hile karıştırdığı gerekçesiyle halkın sokağa döküldüğü Belarus’un devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko ve oğlunun da aralarında bulunduğu isimlere yasak koyduğunu anımsattı.

Ailesi için kaygılanıyor

Geceyi Tokyo’daki Haneda Havalimanı’ndaki bir otelde geçiren Tsimanuskaya’nın bir Avrupa ülkesine iltica etmeyi düşündüğü belirtilirken Çekya ve Polonya Belaruslu atlete vize vermeye hazır.

Belarus’ta, Lukaşenko’ya yönelik protesto gösterilerina katıldıktan sonra tutuklanan, maddi destekten mahrum bırakılan, takımlarından çıkarılan sporcuları desteklemek amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşu BSSF’den Anatol Kotau, “Ailesine baskı uygulanmasından korkuyor şu anki en büyük kaygısı bu” dedi.

Tsimanuskaya, dün, BSSF’nin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Beni bu ülkeden kendi rızam olmadan çıkarmaya çalışıyorlar” demişti.

Olimpiyat takımdan çıkarılıp havalimanına götürülen Belaruslu atlet: Dönmek istemiyorum

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