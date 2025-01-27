Bekir Ağırdır: Felaketlerde karşımızda görevlerini yapmayan kamu görevlileri, kuralları aşmayı iş bilirlik olarak gören iş sahipleri var

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Felaketlerde karşımızda görevlerini yapmayan kamu görevlileri, seçilmiş karar vericiler, kuralları aşmayı iş bilirlik olarak gören yükleniciler, iş sahipleri var. Toplumdaki devlet algısı hayatı düzenleyen değil denetleyen olarak şekillenmiş. Öte yandan devletten ve denetlemelerden kaçınmak da maharet haline gelmiş, normalleşmiş.

Gündelik hayatın doğal ritmi dışındaki her olay felakete, her felaket bir katliama dönüşüyor.

Bir hafta önce sahte içkiden ölüm haberlerini ve ölü sayılarını izliyorduk. Neden ve nasıl olduğunu apaçık bildiğimiz ama kimin sorumlu, kimin yetkili, kimin suçlu olduğunu bilmediğimiz sahte içki meselesinde son haber 38 ölümdü. Şimdi Kartalkaya’daki yangını konuşuyoruz. Son bildiğimiz 79 ölüm. Yine neden ve nasıl olduğunu biliyoruz ama yetkilileri, sorumluları, suçluları bilmiyoruz.

Depremde de böyle olmuştu, orman yangınlarında, sel felaketlerinde, maden göçüklerinde de. Muhtemelen Kartalkaya yangını katliamından sonra da birkaç işletmeci ve yetkilisinin mahkemeye çıkarıldığı, seçilmiş ve atanmış kamu yetkililerinin cezasız kaldığı bir sürece tanıklık edecek ve bir dahaki katliama kadar gündemden çıkaracağız. Son bir yıl içinde yaşadığımız Yenidoğan çetesi olayı, yangın çıkan yatılı kız kuran kursu, İliç maden kazası, İzmir’de açıkta bırakılmış elektrik kabloları nedeniyle yağmurda ölen yurttaşlar gibi örnekleri çoğaltabiliriz.

Bekir Ağırdır’ın yazısı