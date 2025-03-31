Bekir Ağırdır: AKP dışında bir iktidar görmeyen gençler, kendilerini geleceksiz görüyor

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Sokaklara çıkan gençlerin çoğunluğu 2000 ve sonrası doğan üniversite öğrencileriydi. AK Parti ve Erdoğan dışında iktidar yaşamadılar. Gezi sonrası iktidarın yasaklamaları nedeniyle artık öğrenci şenliklerinin de yapılamadığı zamanlardayız. O nedenle bu gençler öğrenci şenlikleri, üniversite festivalleri görmediler ama şimdi sokaklarda kendi şenliklerini yapmaya çabalıyorlar.

Genç gazeteci Hazar Dost’a göre “Saraçhane’deki gençler CHP’ye de tepkililer, Saraçhane’de otobüs üstünden yapılan konuşmaları dinlemiyorlar. Gezinin politik-örgütlü gücü bu sefer yerini yatay örgütlenmelere bırakmış gibi görünüyor. Fakat bu yatay örgütlenme, karar mekanizmalarının demokratikliğini de ortadan kaldırmış durumda”. Dost’un asıl dikkat çektiği nokta ise bu gençlere dair şu gözlemi: “Yol açıyorlar, anlaşılan bir yol da kuracaklar. Fakat herkesin ezberindeki gençlik hareketinden farklı olacağı da ortada…”

Galiba hepimizin ortaklaşacağı, Veri Enstitüsü araştırmalarının da gösterdiği tüm bulguların işaret ettiği tespit şu: AKP dışında bir iktidar görmeyen bu yaş grubu kendilerini geleceksiz olarak görüyor. Eylemlerde çok cesurlar. Büyük olasılıkla kaybedecek bir geleceklerinin olmadığını düşünüyorlar. Yakın tarihte kendilerinden çok söz ettireceklere benziyorlar. Hem siyaset sosyolojisi açısından hem de partilerin çalışmalarında daha da gözle görülür hale geleceklerdir. Belki de geleceği ve siyasi aktörleri de onlar şekillendirecekler.

Bekir Ağırdır’ın yazısı