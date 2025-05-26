Bekir Ağırdır: Açılımın kalıcı başarıya ulaşması için demokratikleşmenin eşlik etmesi şart

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Açılım süreci çoğu zaman yalnızca Kürt sorununa özgü, kısa vadeli ve hükümet merkezli bir çaba olarak görülüyor. Oysa demokratikleşme; anayasal eşitlik, ifade özgürlüğü, yerinden yönetim gibi geniş bir reform alanını içeriyor. Kürt meselesi bu demokratikleşme çerçevesinin yalnızca bir parçası. Açılımın kalıcı başarıya ulaşması için demokratikleşmenin eşlik etmesi şart.

Aksi takdirde, çözüm kısa vadeli bir çatışmasızlık dönemiyle sınırlı kalır ve derin toplumsal meseleleri dönüştüremeyiz.

Kürt meselesi çok katmanlı ve duygusal bir zemin taşıyor. Ancak bizdeki derin siyasal ve kültürel kutuplaşma, siyasal ve toplumsal farklılıkların iç içe geçtiği bir yapı, bu süreci daha hassas hale getiriyor.

Ancak sürecin hâlâ şeffaflıktan uzak, kurumlar üstü ve siyasi çoğulculuktan uzak bir zeminde ilerliyor olması, barışın kalıcılığı açısından riskler taşıyor.

Bekir Ağırdır’ın yazısı