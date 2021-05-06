Bedri Baykam: Ruhsar Pekcan hakkında bugüne kadar ne yaptığını henüz öğrenemedik!

Ekrem İmamoğlu’nun bir yıl önce Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde elleri arkada gezinmesi, soruşturma konusu olmuş. Suçlamada “…türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası” deniyor.

Hayır, bu bir Zaytung haberi değil! Dolayısı ile şu andan itibaren okuyacağınız satırları böyle bir Türkiye’de değerlendirmek durumunda olduğunuzu gözden kaçırmayın. Bu konudaki ön incelemede kalkıp bir de “HDP belediyesini ziyaret etmekle teröre katkı” da araya sıkıştırılmış! Herhalde “bu türbe olayını tek koyarsak çok abartmış oluruz” demişler!

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Aynı İçişleri Bakanlığı’nın Ruhsar Pekcan hakkında bugüne kadar ne yaptığını henüz öğrenemedik! Evet, böyle bir Türkiye’de okuyorsunuz bu yazıyı…

Bedri Baykam’ın yazısı