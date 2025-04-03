Bedri Baykam: Gezi'de eksik olan faktörler şimdi var!

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2013’te Gezi yaşanırken, bu işlerin sonu nereye varacak diye soranlara verdiğim cevap şuydu: “Hiçbir yere! Çünkü evet Gezi spontan gelişmiş bir halk hareketi fakat ne lideri, ne siyasal partisi ne de böyle bir arayışı var. Hatta gençlere sorsanız bu durumdan memnunlar, aksini de istemiyorlar. Dolayısıyla bu hareket zaman içerisinde azalarak sönmeye mahkum.”

Bunlar tabii benim tespit ve tahminlerimdi, temennilerim değil.

Şimdi ise, Saraçhane’de filizlenen hareketin iki lideri var: Silivri’de dimdik durarak herkese örnek olan Ekrem İmamoğlu ve yalnız CHP değil bütün muhalefeti sahada toplayarak bir orkestra şefi gibi yöneten Özgür Özel! Dolayısıyla, bugün Gezi’de olmayanlara sahibiz: Parti-lider-disiplin-strateji-kurumsal çatı. Bunların her biri, ayrı ayrı çok önemli…

Gezi direnişinde ‘orantısız zeka’, cesaret, apolitik halkın ‘topa girmesi’ ne kadar kuvvetli idiyse de yukarıda saydığımız diğer değerlerin eksikliğinden ne yazık ki bu hareket sönmeye mahkum bir ateşti. Ama gençlik bugün Gezi’nin küllerinden yeniden doğdu. Emin olduğum tek şey, şu anda gerek CHP, gerek kitlelerce yakalanan momentumun çok değerli olduğu ve kaybedilmemesi gerektiği!

Bedri Baykam’ın yazısı

