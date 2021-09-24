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Yaramazlara biraz batar!

‘Bebeğe yanlış aşı’ya savcılık soruşturması

İzmir başsavcılığı, kentte bir bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldığı iddiası üzerine ‘taksirle yaralamaya sebebiyet verme’ suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bebek ve çocuklara yanlışlıkla Covid-19 aşısı uygulandığını ve bununla ilgili çalışmalarının ünlü bir tıp dergisinde de yayınlanacağını söylemişti.


Ancak sosyal medyadaki tepkiler üzerine sözlerini düzelterek, yanlış uygulamanın yalnızca bir bebeğe yapıldığını ifade etmişti. Sağlık Bakanlığı da iddiayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Bebeğin ailesi ise 1 Temmuz’da çocuklarını aile hekimliğine aşıya götürdüklerini, Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech uygulandığının kendilerine söylendiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Bebeklerine Covid-19 aşısı vurulduğunu öne süren aileden suç duyurusu

Bebeğe Covid aşısı: Bakanlığın haberi var, soruşturma yürütüyor

TTB: Kurugöl’ün açıklamaları hayret verici

Dolaşımdaki görsel, bebeğe Covid-19 aşısını değil, K vitamini enjeksiyonunu gösteriyor

Prof. Kurugöl: Yanlışlıkla Covid aşısı yapılan bebek çok iyi

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